اليوم السابع
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القومى للمرأة ينظم 29 جلسة للتوعية المجتمعية بقرى حياة كريمة فى أسوان..صور

الخميس، 06 أبريل 2023 01:46 م
القومى للمرأة ينظم 29 جلسة للتوعية المجتمعية بقرى حياة كريمة فى أسوان..صور جلسات الدوار بأسوان
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

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يواصل فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة أسوان، تنظيم برنامج جلسات الدوار للتوعية المجتمعية ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
 
وأكدت الدكتورة هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، أنه بالتعاون مع علماء ومشايخ الأوقاف وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية تم تنظيم 29 من جلسات الدوار والتى إستهدفت توعية 1450 من السيدات والرجال والشباب وأيضاً الأطفال من أهالى قرى ونجوع الرمادى بحرى وقبلى والسباعية والمحاميد والصعايدة ووداى عبادى الرضوانية والإيمان والشهامة بمركز إدفو ، بالإضافة إلى قرى كوم أمبوق بلى والعباسية والبصالى و7 قبلى بمركز كوم أمبو.
 
وأوضحت الدكتورة هدى مصطفى، أن الجلسات تناولت مناقشة القضية السكانية ، وزواج القاصرات والصحة الإنجابية وختان الإناث والتربية السليمة للأبناء ، وغيرها من الموضوعات والتحديات المجتمعية وأساليب رفع الوعى الثقافى والتعليمى والإجتماعى لدى جميع أفراد الأسرة.
 
التوعية فى المساجد
التوعية فى المساجد

جلسات الدوار
جلسات الدوار

توعية السيدات
توعية السيدات

جلسات الدوار بأسوان
جلسات الدوار بأسوان

 


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