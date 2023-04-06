اليوم السابع
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بعد تناولها بمسلسل"حضرة العمدة".. جهود "القومى للمرأة" لمكافحة الهجرة غير الشرعية

الخميس، 06 أبريل 2023 11:26 ص
بعد تناولها بمسلسل"حضرة العمدة".. جهود "القومى للمرأة" لمكافحة الهجرة غير الشرعية مسلسل حضرة العمدة
كتب محمود راغب

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قضية "الهجرة غير الشرعية" وخطورتها، واحدة من أهم القضايا التى تم تسليط الضوء عليها فى مسلسل "حضرة العمدة" للشركة المتحدة، الذى يعرض فى دراما رمضان 2023.
 
قضية "الهجرة غير الشرعية"، تعتبر كابوس يهدد حياة الكثيرين، ولهذا يبذل المجلس القومى للمرأة جهودا كبيرة لمكافحة هذه الظاهرة نستعرضها فيما يلى: 
 
وأطلق المجلس القومى للمرأة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبى مشروع "معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية"، والذى يهدف لتوعية السيدات بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ويهدف المشروع لتدريبهن على حرف يدوية يستطعن من خلالها أن يعززوا قدراتهن لبناء أسر ومجتمع قوى.
 
ويمكنكم الإبلاغ عن حالات الهجرة الغير الشرعية عبر الخط المختصر لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس 15115 وخط نجدة الطفل 16000.
 
مسلسل حضرة العمدة الذى يتم عرضه خلال شهر رمضان الكريم، بطولة الفنانة روبي وتأليف الكاتب الكبير إبراهيم عيسى، إخراج عادل أديب، إنتاج الشركة المتحدة ومجموعة فنون مصر. 
 
ولاقت الأعمال الفنية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتى تعرض فى دراما رمضان 2023، إشادات واسعة من المجلس القومى للمرأة، لما تقدمه هذه الأعمال من قضايا تمس المجتمع.
 
كان الإعلامي أيمن عدلي رئيس لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين، قد أكد إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت بشكل ملحوظ مع بداية موسم دراما رمضان فى جذب الأنظار محليا وإقليميا، مما يؤكد دور الفن كواحد من أهم القوى الناعمة التي تمتلكها مصر منذ عقود طويلة، مشيرا إلى أن الدراما المنتجة من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هذا العام تميزت بتنوع غير مسبوق ما بين التاريخى، بالإضافة إلى أعمال تتناول حقب زمنية مختلفة فضلا عن دعم وتعزيز قضايا المرأة، والمساهمة فى تسجيل بطولات شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة.

مسلسلات رمضان 2023

مسلسلات رمضان للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

الشركه المتحده للخدمات الإعلامية

مسلسلات رمضان

حضره العمده

مسلسل حضره العمده



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