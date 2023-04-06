القبض على معلم صادر ضده عدد من الأحكام القضائية فى كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

تمكنت الأجهزة الأمنية بـكفر الشيخ، من القبض على معلم يقيم بمركز سيدى سالم صادر ضده عدة أحكام قضائية ومتهم فى قضية نصب واحتيال على عدد من المواطنين، وكذلك تبديد أمانات.

تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائى بورود معلومات لضباط مباحث قسم أول شرطة كفر الشيخ، بتردد "م.ع.س.أ.ق"، 39 عامًا، مدرس ويقيم بمركز سيدى سالم، صادر ضده عدة أحكام قضائية بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال مواطنين على دائرة القسم.

وبتقنين الإجراءات توجهت قوة أمنية إلى مكان تواجد المدرس، وتم القبض عليه، وبالفحص تبين أن المعلم سبق اتهامه فى 6 قضايا ما بين نصب، واستيلاء على أموال من المواطنين دون وجه حق بحجة تشغيلها فى تجارة الأراضى والعقارات، وتراوحت المبالغ المستولى عليها نحو 16 مليون جنيه وصدرت عدة أحكام قضائية فيها.

فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المدرس، وترحيله إلى مركز شرطة سيدى سالم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعرضه على جهات التحقيق تمهيدًا لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده.