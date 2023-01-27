القاء القبض على عاطلين من مروجى المواد المخدرة بكفر الشيخ

كفر الشيخ محمد سليمان

شهدت منطقة القنطرة التابعة لمدينة كفر الشيخ، حملة أمنية مكثفة لضبط مروجي وحائزي المواد المخدرة، في إطار جهود الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ من تطهير شوارع المحافظة من تجار المواد المخدرة، حيث جرى ضبط شخصين من ذوي المعلومات الجنائية بحوزته كمية من مخدر الحشيش، ليجري ضبطهما واقتيادها إلى قسم أول كفر الشيخ، وحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض علي جهات التحقيق.

تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ بورود إشارة من وحدة البحث الجنائي بقسم أول كفر الشيخ، برصد عناصر الشرطة السريين قيام عاطلين من ذوي المعلومات الجنائية وأصحاب الجرائم ليجري تأكيد المعلومات من قبل ضباط مباحث القسم.

وبتقنين الإجراءات واستخدام التقنيات الحديثة، من قبل ضباط مباحث قسم أول كفر الشيخ، أمكن تحديد خط السير المتهمين، ليجري إعداد الأكمنة اللازمة لضبطهم، حيث تمكنت مباحث قسم أول كفر الشيخ من ضبطهم، وتبين أن المتهم الأول "ر . أ . ع . ا ، 53 عام، عاطل ومقيم بمنطقة القنطرة، من ذوي المعلومات الجنائية ومسجل خطر شقي سرقات عامة، والمتهم الثانى" م . ع . ع . م" ، 38 عام، عاطل ومقيم بمنطقة القنطرة، من ذوي المعلومات الجنائية.

وبتفتيش المتهمين عثر بحوزتهم على كمية من جوهر مخدر الحشيش، ومبلغ مالى و2 سلاح أبيض، و2 هاتف محمول يستخدموا في الترويج للمواد المخدرة، ليجري تحرير محضر بالواقعة رقم 315 لسنة 2022 جنايات قسم أول كفر الشيخ.