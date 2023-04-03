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الصحة تكشف عن الأوراق المطلوبة لفحص المقبلين على الزواج للمصريين والأجانب

الإثنين، 03 أبريل 2023 09:55 ص
الصحة تكشف عن الأوراق المطلوبة لفحص المقبلين على الزواج للمصريين والأجانب وزارة الصحة والسكان - ارشيفية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان، عن الأوراق المطلوبة لاستخراج الشهادة الطبية لفحوصات المقبلين على الزواج والتى جاءت كالتالى :- 

 للمصريين :- 

-بطاقة الرقم القومي للشخص نفسه

- صورة الرقم القومي للطرف الآخر

- صورة شخصية (64)

وبالنسبة للأوراق المطلوبة لفحوصات المقبلين على الزواج لغير المصريين :- 

- جواز السفر/ وثيقة اللجوء 

- صورة إثبات الهوية للطرف الآخر
 
صورة شخصية (64) التكلفة
 
وقالت وزارة الصحة والسكان إن  رسوم استخراج الشهادة 220 جنيه شاملة التحاليل ومصروفات طباعة الشهادة مضيفة أن  مواعيد عمل المبادرة خلال شهر رمضان من الساعة ال 9 صباحًا وحتى 1 ظهرًا
 
 
 
 

الصحة

فحص المقبلين علي الزواج

شهادة فحص المقبلين علي الزواج

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