السيطرة على حريق نشب فى محول كهرباء بقنا

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق نشب فى محول كهرباء، بجوار مدرسة الخوالد الابتدائية بقرية خوالد أبوشوشة التابعة لمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من الحماية المدنية بورود بلاغ يفيد نشوب حريق فى محول كهرباء بقرية خوالد أبوشوشة فى مركز أبوتشت، وانتقلت قوات الحماية المدن، إلى مكان الحريق، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وتبين نشوب حريق فى محول كهرباء بجوار مدرسة الخوالد الابتدائية بقرية خوالد أبوشوشة فى مركز أبوتشت، وتمت السيطرة على الحريق واخماده دون وقوع خسائر فى الأرواح.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.