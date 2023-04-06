السيطرة على حريق داخل مصنع للزيوت بالمنطقة الصناعية بالفيوم

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا بنشوب حريق في مصنع الزيوت بالمرحلة الثانية بمنطقة كوم أوشيم الصناعية بجوار مصنع الرخام، في مدخل مدينة الفيوم.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، إلى مكان البلاغ، وتبينّ نشوب حريق في غلاية الزيت داخل المصنع بصورة مفاجأة أثناء سير العمل داخل المصنع، وارتفاع ألسنة اللهب، مما أفزع العاملين بالمصنع.

وتمكنت قوات الحماية المدنية، ورجال الإطفاء من السيطرة على النيران وإخماد الحريق على الفور، وتبريده منعًا لعدم اشتعاله مجددًا، وذلك دون وقوع أيّة خسائر في الأرواح البشرية أو إصابات.

وجرى تحرير المحضر اللازم، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحريق وظروفه وملابساته، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

تجدر الإشارة إلى أنّ الحريق هو الثاني خلال ساعات الذي تشهده محافظة الفيوم، حيث اندلع حريق آخر في شقة سكنية بسبب تسريب غاز وماس كهربائي في آن واحد، مما أدى إلى تفحم الشقة وإصابة مالكها بحروق في اليدين والوجه.