إحالة نقاش وربة منزل لمحكمة الجنايات لقتلهما زوج المتهمة بكفر الشيخ

قرر المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية إحالة نقاش يقيم بمركز قلين، وربة منزل تقيم بإحدى القرى التابعة لمركز كفر الشيخ إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لإجراء محاكمتهما عما أسند إليهما بقتل زوج المتهمة الثانية على خلفية علاقة بينهما، وحددت محكمة استئناف طنطا جلسة اليوم الأول من دور محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية" في شهر إبريل المقبل موعدًا لمحاكمتهما.

وتُشكلت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ من المستشار شريف محمد قوره، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبد المتعال، نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب، وذلك في أحداث القضية رقم 17240 لسنة 2022 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 2897 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ.

وجاء في أمر إحالة كل من نقاش 30 عامًا، يقيم بإحدى القرى التابعة لمركز قلين، وربة منزل ، 33 عامًا، ربة منزل، وتقيم بإحدى القرى التابعة لمركز كفر الشيخ، ووفق أوراق القضية بأنهما بتاريخ 30 إبريل 2022 بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ بالنسبة للمتهم الأول قتل المجني عليه "ح.ا.ا.ع.ط"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وتبين بأن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك سلاحًا ابيضًا محل الاتهام الثاني وذلك بأن اتصل بالمجني عليه طالبًا لقاؤه لتوصيله لوجهة أرادها وانتظره بالمحل الذي أيقن مروره منه قادمًا إليه، وعقب ملاقاته استدرجه إلى مكان ناء غير مطروق وما أن شاهده منفردًا عاجلة طعنًا بسكين أعده سلفًا لذلك حتى أزهق روحه، فيما وجه له تهمة إحرازه سلاحًا أبيض "سكين" دون مسوغ قانوني.

أما المتهمة الثانية فاشتركت مع المتهم الأول في ارتكاب الجرم محل الاتهام الأول بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة وذلك بأن وسوست له بقتله وما أن لقى قبولها حتى خططت ودبرت له ومعه على كيفية قتل المجني عليه وساعدته بأن أقنعت المجني عليه بلقائه رغم تعبه مما سهل له مشاهدته وطعنه بسلاحه الأبيض دون مقاومة منه مزهقًا روحه.