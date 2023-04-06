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الرئيس السيسى يلتقط صورة تذكارية مع أطفال الأسمرات

الخميس، 06 أبريل 2023 06:00 م
الرئيس السيسى يلتقط صورة تذكارية مع أطفال الأسمرات الرئيس السيسى يلتقط صوره تذكارية مع أطفال الأسمرات
كتب محمود العمري

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التقط الرئيس عبد الفتاح السيسي صورا تذكارية مع أطفال مدينة الأسمرات وذلك أثناء تفقده المدينة استعدادا لتناول وجبة الافطار بمدينة الأسمرات مع مجموعة من مواطني حي الأسمرات وبعض القيادات الشعبية وأعضاء مجلس النواب.
 
وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي معرض الاسر المنتجة بمنطقة الاسمرات، ودار حوار بين الرئيس السيسى وأهالى الاسمرات حيث سألهم على احوالهم فى المساكن الجديدة، فضلا عن الاوضاع المعيشية،ووجه الرئيس السيسى بتوفير كافة الامكانيات للاسر المنتجة فى الأسمرات وقال "هانوفر أى ماكينات او معدات محتاجينها"
 
الرئيس السيسى يلتقط صورة تذكارية مع أطفال الأسمرات
الرئيس السيسى يلتقط صورة تذكارية مع أطفال الأسمرات

 


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