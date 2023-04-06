الرئيس السيسى لأهالى الأسمرات: سنعمل على تحسين الخدمات والمرافق أكثر

كتب محمد الجالى

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مأدبة إفطار الأسرة المصرية بحى الأسمرات اليوم الخميس:" ربنا بيساعد اللي يساعد الناس"، مضيفًا: "هنعمل على تحسين الخدمات والمرافق أكثر".

وأضاف الرئيس السيسى:" لازم تبقي إيدينا مع بعض علشان نتقدم.. ولازم نثق فى أنفسنا وفيما أنجزناه".