الرئيس السيسى لأهالى الأسمرات: سنعمل على تحسين الخدمات والمرافق أكثر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مأدبة إفطار الأسرة المصرية بحى الأسمرات اليوم الخميس:" ربنا بيساعد اللي يساعد الناس"، مضيفًا: "هنعمل على تحسين الخدمات والمرافق أكثر".
وأضاف الرئيس السيسى:" لازم تبقي إيدينا مع بعض علشان نتقدم.. ولازم نثق فى أنفسنا وفيما أنجزناه".
الرئيس السيسي يدير حوارا مفتوحا مع المواطنين فى بالأسمرات (1)
الرئيس السيسي يدير حوارا مفتوحا مع المواطنين فى بالأسمرات (2)
الرئيس السيسي يدير حوارا مفتوحا مع المواطنين فى بالأسمرات (3)
الرئيس السيسي يدير حوارا مفتوحا مع المواطنين فى بالأسمرات (4)
الرئيس السيسي يدير حوارا مفتوحا مع المواطنين فى بالأسمرات (5)
الرئيس السيسي يدير حوارا مفتوحا مع المواطنين فى بالأسمرات (6)
الرئيس السيسي يدير حوارا مفتوحا مع المواطنين فى بالأسمرات (7)
الرئيس السيسي يدير حوارا مفتوحا مع المواطنين فى بالأسمرات (8)
الرئيس السيسي يدير حوارا مفتوحا مع المواطنين فى بالأسمرات (9)
الرئيس السيسي يدير حوارا مفتوحا مع المواطنين فى بالأسمرات (10)
الرئيس السيسي يدير حوارا مفتوحا مع المواطنين فى بالأسمرات (11)
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