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الجيش الجزائرى: ضبط 14 عنصر دعم للجماعات الإرهابية و227 مهاجرا غير شرعى

الخميس، 06 أبريل 2023 02:00 ص
الجيش الجزائرى: ضبط 14 عنصر دعم للجماعات الإرهابية و227 مهاجرا غير شرعى الجيش الجزائرى - أرشيفية
أ ش أ

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أعلن الجيش الجزائري ضبط 14 عنصرا لقيامهم بدعم الجماعات الإرهابية، و227 مهاجرا غير شرعي، وذلك خلال عمليات عسكرية في العديد من الولايات على مدار أسبوع.

وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية - لأربعاء - أن وحدات الجيش تمكنت، خلال الفترة من 29 حتى 28 مارس الجاري، من ضبط 14 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، فيما تم ضبط بندقية رشاشة في عملية بجنوبي البلاد، وذلك في سياق الجهود المتواصلة المبذولة لمكافحة الإرهاب.

وبحسب البيان، نجحت قوات الجيش الجزائرى في ضبط 44 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد، تقدر بأكثر من ٤٠٠ كجم، فضلا عن ضبط أكثر من 30 ألف قرص مخدر.

وفي سياق مكافحة الهجرة غير الشرعية، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية في القبض على 227 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة في عدد من الولايات الجزائرية. 


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