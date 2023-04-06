اليوم السابع
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التدريب الرقمي وتنمية الموارد البشرية فى رسالة دكتوراة بجامعة القناة

الخميس، 06 أبريل 2023 04:59 م
التدريب الرقمي وتنمية الموارد البشرية فى رسالة دكتوراة بجامعة القناة لجنة المناقشة
الإسماعيلية- صبرى غانم

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حصلت الباحثة حنان محمد أبو المعاطي، على درجة الدكتوراه في  إدارة الأعمال، من كلية التجارة جامعة قناة السويس، عن رسالة حملت عنوان "دور التدريب الرقمي في بناء التنمية المستدامة للموارد البشرية"، دراسة ميدانية بالتطبيق على وزارة المالية في مصر.

وضمت لجنة المناقشة الاستاذ الدكتور سعيد شعبان حامد، أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة بجامعة الأزهر رئيسا، والاستاذ الدكتور أحمد عزمي ذكي، أستاذ إدارة الأعمال المساعد، بكلية التجارة جامعة قناة السويس عضوا، وإشراف الأستاذة الدكتورة نجلاء حسن جمعة، أستاذ إدارة الأعمال المساعد، ورئيس قسم إدارة الأعمال، بكلية التجارة جامعة قناة السويس.

وتعد الرسالة واحدة من بين رسائل قليلة تناولت موضوع التدريب الرقمي، ودوره فى تنمية مهارات العاملين بالدولة فى مختلف القطاعات، بالتزامن مع الخطوات التى تتخذها مصر نحو الرقمنة خلال الفترة الأخيرة.

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الباحثة حنان محمد أبو المعاطي

 

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لجنة المناقضة

 

 


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