اليوم السابع
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الخميس، 06 أبريل 2023 05:06 ص
أكرم القصاص
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البنتاجون: لا يوجد أى إعلان من جهتنا حول نشر قواتنا فوق أراضى فنلندا

الخميس، 06 أبريل 2023 05:00 ص
البنتاجون: لا يوجد أى إعلان من جهتنا حول نشر قواتنا فوق أراضى فنلندا الناتو - أرشيفية
وكالات

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أكدت المتحدثة باسم البنتاجون سابرينا سينغ، أنه ليس لدى واشنطن حتى الآن أية إشعارات حول إمكانية نشر قوات لها فوق أراضي فنلندا وذلك بخصوص انضمام الأخيرة إلى حلف الناتو.

وقالت سينغ في مؤتمر صحفي الأربعاء: "ليس لدي اليوم أي إعلانات حول نشر (قوات) في فنلندا. بالطبع، نحن نرحب بفنلندا كعضو في الناتو".

وأردفت: "كما أنه ليس لدي أي معلومات محدّثة بشأن أي شيء إضافي."

هذا وقد أصبح معروفا يوم الثلاثاء، أن فنلندا أصبحت العضو الرسمي الـ 31 في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد تسلمها وثيقة انضمامها للحلف."

وكانت كل من السويد وفنلندا قد تقدمتا بطلب الانضمام إلى الحلف في مايو 2022، إلا أن تركيا منعت إتمام عملية الانضمام، وطالبت بتصنيف منظمات كردية كمنظمات "إرهابية" وتسليم المتهمين بالإرهاب أو المشاركة في محاولة انقلاب عام 2016.

من جهته، صادق البرلمان التركي على مشروع قانون للتصديق على بروتوكول انضمام فنلندا إلى الناتو يوم 30 مارس الماضي. وفي 4 أبريل، تم قبول فنلندا رسميا.


البنتاجون

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اكراد



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