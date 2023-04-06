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الإفتاء: يجوز قضاء الصوم عن المتوفى سواء أكان أحد الوالدين أم غيرهما

الخميس، 06 أبريل 2023 05:00 م
الإفتاء: يجوز قضاء الصوم عن المتوفى سواء أكان أحد الوالدين أم غيرهما دار الإفتاء المصرية - أرشيفية
كتب لؤى على

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قالت دار الإفتاء إنه يجوز قضاء الصوم عن المتوفى، سواء أكان أحد الوالدين أم غيرهما، وقالت دار الإفتاء إذا كان الصائم مريضًا مرضًا يبيح له الفطر فصام؛ فإنَّه يكفيه ذلك؛ لأنَّ الفطر في حقه رخصة والصوم عزيمة، فمتى أخذ بالعزيمة كفاه.
 
وتابعت: الأَولى لمن يُسرِف ويبذِّر في رمضان أن ينظر إلى جيرانه وأقاربه وباقى الناس المحتاجين.
 
واستطردت: "تحقيق السلام النفسي والطمأنينة من حِكَم عبادة الصيام ومقصد مهمٌّ من مقاصده، فغاية الصيام هي ترويض النفس لتصل إلى التقوى، وليس المقصود الجوع والعطش".
 
ونصحت الدار الصائم: "لا تُضيِّع ثواب صومك بكثرة الغضب وسوء القول، بل تحلَّ بالصبر والسكينة، فإن أساء إليك أحد فقل: إني صائم".
 
 

صوم المتوفى

دار الافتاء

شهر رمضان

رمضان



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