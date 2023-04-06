افتتاح مسجدين بقريتى قمبش ونجع الديب فى بنى سويف غدا

بنى سويف هانى فتحى

تشهد محافظة بنى سويف غدا الجمعة، افتتاح مسجدين بمركزى ببا وناصر، ضمن 41 مسجداً على مستوى الجمهورية يتم افتتاحها غدا.

وتفتتح محافظة بنى سويف ومديرية أوقاف بنى سويف، مسجد الإيمان بقرية قمبش الحمراء التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة ومسجد الرحمة بنجع الديب قرية طحا بوش التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة.

وأعلنت وزارة الأوقاف افتتاح ( 41 ) مسجدًا يوم الجمعة ، منها ( 36 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 5 ) مساجد صيانة وتطويرًا ؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه ( 1053 ) مسجدًا، منها ( 857 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 196 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي: