الأقصر تعلن ترشيد استهلاك الكهرباء بالمنشآت الحكومية والشوارع.. اعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

تابع المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع هندسة كهرباء الأقصر، تنفيذ خطة الدولة لترشيد الاستهلاك الكهربائي بالمبانى والمصالح الحكومية، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء فى جميع المنشآت والمباني الحكومية على مستوى المحافظات، وتنفيذاً لتعليمات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية الصادرة فى هذا الشأن.

وشهدت مدن ومراكز محافظة الأقصر، ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المبانى والمنشآت الحكومية والشوارع والميادين بنطاق المحافظة، حيث وجه محافظ الأقصر، بالالتزام بالكتاب الدورى بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المبانى والمنشآت الحكومية طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية، باستثناء بعض الأماكن من خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء " غرف عمليات الأزمات - المكاتب الهامة"، وتخفيض إنارة الشوارع الرئيسية والميادين بنسبة 75٪، بإنارة عمود كهرباء واطفاء عمودين على أن يراعى عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين، إضافة لترشيد الإنارة بالإعلانات المضاءة.

كما يتم العمل فى ترشيد استهلاك الطاقة بجميع دور العبادة "المساجد الحكومية والأهلية وملحقاتها والكنائس وملحقاتها" على أن يتم غلق انارة المساجد بعد الانتهاء من صلاة التراويح وحتى صلاة التهجد وصلاة الفجر، والالتزام بتعطيل أنظمة التكييفات بالجهات الحكومية والمساجد والكنائس فى غير أوقات الصلاة، كما تلتزم المحال التجارية بتخفيض الاضاءات القوية التى تتواجد على واجهتها، وتلتزم المنشآت الرياضية الكبرى " الأندية الرياضية- الاستادات الرياضية - ملاعب كرة القدم - الصالات المغطاة "، بتخفيض استهلاك الكهرباء والغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات عقب انتهاء الفعاليات التي نقوم بها مساءً.