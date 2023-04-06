اليوم السابع
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ابن شقيق جون كينيدى ينافس بايدن على بطاقة الترشح لانتخابات الرئاسة 2024

الخميس، 06 أبريل 2023 12:23 م
ابن شقيق جون كينيدى ينافس بايدن على بطاقة الترشح لانتخابات الرئاسة 2024 جون كينيدى
كتبت ريم عبد الحميد

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 تقدم روبرت كينيدى جونيور، المحامى والناشط  البيئى وابن شقيق الرئيس الأمريكى الراحل جون كينيدى، بأوراقه لدى لجنة الانتخابات الفيدرالية الأمريكية للترشح للرئاسة فى 2024 كديمقراطى.
 
 وتم تأكيد الإيداع من قبل مسئول الحملة جون سوليفان، بحسب ما ذكرت سى إن إن.
 
 وقالت الشبكة إن الناشط البالغ من العمر 69 عاما، هو ابن سيناتور نيويورك السابق والمدعى العام الأمريكى والمرشح الرئاسى الذى تم اغتياله روبرت كينيدى عام 1968، كما انه ابن شقيق الرئيس الراحل جون كينيدى.
 
 وذكرت الشبكة إن كينيدى جونيور طالما كانا متشككا فى جدوى لقاحات كورونا، وقد روج لمزاعم غير مؤكدة تربط اللقاحات بالتوحد، وأسس منظمة الدفاع عن صحة الأطفال المناهضة للقاح. كما أنه حشد ضد لقاح فيروس كورونا وانتقد تعامل الحكومة الفيدرالية مع الوباء.
 
 وكان كينيدى قد نشر تغريدة الشهر الماضى بأنه يدرس الترشح للرئاسة، وقال إنه سيدخل السباق لو استطاع جمع الأموال وحشد ما يكفى من الناس لتحقيق الفوز.
 
 ولو استمر روبرت كينيدى جونيور فى سباقه الرئاسة، فإن سيكون الأحدث بين عدد كبير من أعضاء عائلته يدخلون السياسة. فقد عملت شقيقته كاثالين نائبة لحاكم ميريلاند بين عامى 1995 و2003. وكان شقيقه جوزيف عضو كونجرس من 1989 حتى 1999. كما كان شقيقه كريس مرشحا لمنصب حاكم إيلينوى فى عام 2018 لكنه لم يحقق نجاحا.
 
  ولم يحدد الرئيس بايدن موقفه بعد من الترشح لفترة ثانية، فى حين أعلنت الكاثبة ماريان ويليامسون محاولة ثانية للترشح فى السباق التمهيدى الديمقراطى.
 
 

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