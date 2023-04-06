إنقاذ 35 مهاجرا حبسوا فى شاحنة بعد قضائهم أكثر من 70 ساعة دون طعام بالنمسا

كتب محمد جمال

أعلنت الشرطة النمساوية العثور على 35 مهاجرا فى شاحنة تعطّلت بهم جنوب البلاد، حيث تركهم سائقها محبوسين فيها وفرّ من المكان حتى سماع عمال ورشة مجاورة أصوات استغاثاتهم.

وأشارت الشرطة، أن المركبة التي تحمل لوحة أرقام بولندية، سارت في مسار خطأ على طريق سريع قرب كلاجنفورت عصر الأربعاء، ما تسبب في تدمير إطاراتها واشتعال النار فى بعضها.

وأبلغ الشهود شرطة الطريق السريع بالواقعة التى قطرت الشاحنة إلى مدينة قريبة لإصلاحها.

وقالت الشرطة إن السائق، وهو تركي الجنسية وعمره 68 عاما، اتصل بمديره الذي غضب عندما عرف بعدم استكمال المهمة، وطالبه باستكمال الإصلاحات في أسرع وقت ممكن.

وحوالي التاسعة مساء، بعد مرور سبع ساعات على حادث الطريق السريع، سمع عامل بالورشة أصواتا من الشاحنة المغلقة التي كانت متوقفة، ورأى موظف آخر باستخدام كاميرا تحت الأشعة الحمراء دليلا على الحركة داخل الشاحنة.

واستدعيت الشرطة وفتحت الشاحنة لتعثر على 35 شخصا داخلها يعانون من البرد وقضاء أكثر من 70 ساعة في الشاحنة دون إمدادات.