إصابة 6 عمال فى حادث انقلاب سيارة على طريق أسيوط الغربى

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما هرع المارة لمساعدة المصابين، لحين وصول سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور.

وتلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعُمّال قرب مدينة الفيوم الجديدة، ووجود عدد من المصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ انقلاب سيارة ربع نقل على طريق أسيوط الغربي بالفيوم، بعد مدينة الفيوم الجديدة، اتجاه أسيوط، ما أسفر عن إصابة 5 عمال وجميعهم مقيمين قرية سدمنت، بالإضافة إلى سائق السيارة، وهم كل من: حميدة محمود محمد، 40 سنة، وأنور سيد طه، 19 سنة، وشعبان عبد السلام معوض، 19 سنة، ومحمد رجب أحمد، 17 سنة، ومحمد عبدالسلام، 44 سنة، وسلامه محمود عبد العزيز، 23 سنة.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إسعاف إلى مكان البلاغ، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف عليهم وتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم لهم، بينما تم عمل الإسعافات الأولية للأخير "سائق السيارة" في مكان الحادث وتركه بعدما رفض النقل للمستشفى.

وجار إزالة آثار الحادث، ووضع السيارة في المنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق الصحراوي الغربي، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.