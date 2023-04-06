اليوم السابع
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إصابة 4 أشخاص إثر وقوع حادثى سير بطرق محافظة البحيرة

الخميس، 06 أبريل 2023 11:27 ص
إصابة 4 أشخاص إثر وقوع حادثى سير بطرق محافظة البحيرة اسعاف
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب 4 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم اليوم السبت  إثر وقوع حادثى سير  بمركزى كفر الدوار والنوبارية بالبحيرة. 
   
وبالفحص تبين إصابة شخصين  بكسور وكدمات مختلفة إثر وقوع حادث تصادم سيارتين بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي   بمركز النوبارية.
 
وتم نقل المصابين إلى مستشفى النوبارية المركزى  لاسعافهما وتقديم الرعاية الطبية اللازمة. 
 
وفى مركز كفر الدوار أصيب شخصين بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم  إثر إصطدامها بسيارة مسرعة أثناء عبور الطريق بدائرة المركز، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام بكفر الدوار لإسعافهما وتقديم الرعاية الطبية اللازمة. 
 
وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات تلك الحوادث.

 


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