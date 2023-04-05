اليوم السابع
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إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

الأربعاء، 05 أبريل 2023 09:55 ص
إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية اسعاف - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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أصيب 8 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة  نصف نقل، طريق بلبيس- المظلات اتجاه بلبيس بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى  مستشفى بلبيس لتلقي الإسعافات الأولية. 

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود حادث  انقلاب سيارة  نصف نقل، طريق بلبيس- المظلات اتجاه بلبيس، مما أسفر عن إصابة  8 بإصابات متنوعة، جرى الدفع بمرفق الإسعاف وتم نقل المصابين الى مستشفى بلبيس المركزى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.

 يذكر أن شخص  لقى مصرعه، متأثرا بإصابته إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة بخارية، بطريق فاقوس - الحسينية قنتير، نطاق محافظة الشرقية، وتم نقل الجثمان إلى مستشفى فاقوس المركزى،البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة بخارية، بطريق فاقوس - الحسينية قنتير، وأسفر عن مصرع شخص، يدعى " مهدى ال م " 55 سنة مقيم قنتير نطاق مركز فاقوس.

تم الدفع بمرفق الاسعاف ونقل الجثمان الى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي فاقوس المركزى، تم رفع  أثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية، أمام حركة المركبات،وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة بمركز فاقوس، لاتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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انقلاب سيارة نصف نقل

الشرقية

طريق بلبيس المظلات



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