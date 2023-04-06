إصابة شاب صدمته سيارة أثناء عبوره طريق القاهرة- الفيوم الصحراوى

أُصيب شاب بكسور وجروح وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، إثر تعرضه لحادث تصادم بعدما صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره طريق القاهرة- الفيوم الصحراوي، بعد البوابات الهيكلية إتجاه الفيوم، مساء اليوم الخميس الموافق 15 رمضان 2023، حيث فوجئ سائق السيارة بشخص يعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من التوقف أو تقليل سرعة السيارة أو مفاداته فاصطدم به.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما هرع المارة لمساعدة المصاب لحين وصول سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث وإتخاذ اللازم.

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة بوقوع حادث طريق الفيوم الصحراوي اليوم والذي أسفر عن إصابة شخص بإصابات متعددة.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتبينّ أنّ حادث الفيوم اليوم أسفر عن إصابة شخص يدعى شعبان ثابت ذكي، 24 سنة، ومقيم بأبشواي، ومصاب بإصابات متعددة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، وذلك بعدما صدمته سيارة مسرعة أثناء عبوره طريق الفيوم الصحراوي قرب البوابات الهيكلية.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارة إلى مكان الحادث فورًا، وحيث جرى نقل المصاب إلى مستشفى الفيوم العام وإيداعه في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليه وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لتشخيص إصاباته تمهيدًا لتقديم العلاج اللازم له.

وجارى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.