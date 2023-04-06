إصابة شاب بحروق فى حريق شقة سكنية بمدينة الفيوم

الفيوم - رباب الجالى

أصيب شاب في العقد الثالث من العمر بحروق متفرقة بالذراعين والوجه، إثر اندلاع حريق هائل في شقته السكنية، بسبب حدوث ماس كهربائي مع تسريب غاز في آن واحد، حيث اشتعلت النيران وانتشرت في الشقة بالكامل بين طرفة عين وانتباهتها، لتلتهم كافة محتويات الشقة التي تفحمت بالكامل، بينما جرى إنقاذ الشاب من بين النيران.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور، لإخماد الحريق وإنقاذ المصاب ونقله للمستشفى وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى مدير أمن الفيوم ، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا بنشوب حريق هائل في شقة سكنية بنطاق قسم شرطة أول الفيوم، وبداخلها شخص.

وانتقلت قوات الحماية المدنية ورجال المطافئ على الفور، إلى مكان الحريق الذي تبينّ أنّه اندلع في شقة سكنية بالطابق الخامس، بحي لطف الله الراقي قرب مبنى الرقابة الإدارية، وجرى انتشال المصاب من داخل الشقة، وهو في منتصف العقد الثالث من العمر ومصاب بحروق في الذراعين والوجه.

وأسفر الحريق عن تفحم الشقة بالكامل، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد النيران قبل أن تمتد إلى الشقق السكنية المجاورة، كما قامت بتبريد الحريق تجنبًا لإعادة اشتعال النيران مجددًا.

وتبينّ من المعاينة الأولية لمكان الحريق، أنّ حدوث ماس كهربائي مع تسريب غاز في آن واحد بالشقة كانا سببًا في اشتعال النيران.

تحرير محضر بالواقعة، وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحريق وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.