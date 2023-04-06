إصابة سيدة بكدمات وجروح فى انقلاب سيارة أجرة بمدينة إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

أصيبت سيدة بكدمات وجروح متفرقة بالجسد فى انقلاب سيارة أجرة بكوبري فتاش فى قرية الحميدات بمدينة إسنا، وعلى الفور تم نقل السيدة لمستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

البداية كانت بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا، يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة أجرة على كوبرى فتاش فى منطقة قرية الحميدات التابعة لمدينة إسنا، ما أسفر عن إصابة سيدة بكدمات وجروح فى أنحاء متفرقة من الجسد، على الفور تم نقلها لمستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة إسنا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت شهدت منطقة نجع الوحدة بمدينة الطود شرق محافظة الأقصر، مساء اليوم الخميس، مصرع مواطنين وإصابة 3 آخرين فى تصادم سيارتين ملاكي في دراجة نارية توكتوك، وتم على الفور استدعاء سيارات الإسعاف ونقل المصابين لمستشفى حورس التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطارا من الأهالي يفيد بوقوع حادث مروري بتصادم سيارتين ملاكي في دراجة نارية توكتوك، مما أسفر عن مصرع مواطنين وهما "محمد النوبي" 27 سنة، و"عديلة عبد الفتاح" 55 سنة، وإصابة 3 آخرين فى الحادث، وتم على الفور استدعاء سيارات الإسعاف ونقل المصابين لمستشفى حورس التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.