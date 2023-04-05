تعيين الدكتور أيمن رخا مديرا لفرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء

جنوب سيناء - فايزة مرسال

أصدر الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، قرارًا بتكليف الدكتور أيمن رخا، للعمل مديرًا لفرع الهيئة بمحافظة جنوب سيناء.

تخرج الدكتور أيمن رخا في كلية طب الأسنان جامعة المنصورة، كما حصل على دبلومة إدارة المستشفيات، إدارة الجودة الشاملة TQM، وماجستير إدارة الأعمال MBA من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، كما أنه ملتحق حاليًا ببرنامج إدارة الأعمال المهنية DBA بالأكاديمية، وماجستير Leadership in Medicine بجامعة هارفارد.

وقد شغِّل الدكتور أيمن رخا عدة مناصب في قطاع الرعاية الصحية، أبرزها:

- مدير المكتب الفنى لمدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد.

- منسق بمشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد.

- مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة جنوب سيناء، إلى أن شغِّل منصب مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء فى أبريل 2023.