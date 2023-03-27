نقابة المهندسين بالإسكندرية تفتح باب التقديم للحج بأسعار مخفضة

أعلنت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودي رئيس النقابة ولجنة الرحلات برئاسة المهندس وليد ماضى عن فتح باب التقديم للحج لهذا العام ، لكافة المستويات بأسعار مخفضة للمهندسين وأسرهم.

وقال المهندس وليد ماضى رئيس لجنة الرحلات فى نقابة المهندسين بالإسكندرية أنه تم فتح باب التقديم لموسم الحج لكافة المستويات السياحيه ( الفاخر ٥ نجوم والاقتصادى والاقتصادى تحسين ٥ نجوم والبرى ) بأسعار مخفضة للمهندسين وبأسعار لأول مرة يتم طرحها تسهيلا على المهندسين وأسرهم وتقديم افضل الخدمات لهم.

واكد انه سيتم فتح باب التقديم لكافة المهندسين من المحافظات الأخرى وليس فقط أعضاء نقابة المهندسين بالإسكندرية وأسرهم كمبادرة من نقابة المهندسين بالإسكندرية لكافة مهندسين مصر.

واوضح ان التقديم من خلال مقر اداره الرحلات فى نقابة المهندسين بالإسكندرية فى موعد اقصاه 17 ابريل الجارى الموافق 26 رمضان او لحين اكتمال الاعداد على ان يتم إجراء القرعة العلنية 30 ابريل.