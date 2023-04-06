"أوقاف الأقصر" تفتتح غدا مسجد الشيخ موسى بالزينية بحرى بعد انتهاء تطويره

الأقصر – أحمد مرعى

تستعد مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر ، بقيادة الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل الوزارة، لافتتاح مسجد جديد فى منطقة الزينية بحرى شمال المحافظة، غدا الجمعة 7 أبريل الجارى، وفى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف، تحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

ومن جانبه، يقول الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير مديرية أوقاف الأقصر، أنه تتشرف المديرية غدا الجمعة بافتتاح مسجد جديد من المساجد التى تم الإنتهاء من بنائها وتشييدها، وهو مسجد الشيخ موسى بالزينية بحري فى مدينة الزينية، وذلك بحضور كوكبة من قيادات الدعوة بالمديرية بإدارة أوقاف الزينية، وعدد من المواطنين فى القرية.

فيما كشف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن تفاصيل برنامج السهرات الرمضانية بقصور الثقافية يوم الأربعاء من كل أسبوع، وذلك في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وحرصها على تهيئة الأجواء الإيمانية في شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ - 2023م، وذلك من خلال الفعاليات والأنشطة التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع وزارة الثقافة (الهيئة العامة لقصور الثقافة) للوصول بثقافة الإسلام الصحيحة إلى جميع شرائح المجتمع وأطيافه.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، على أنه تشمل تلك السهرات الرمضانية بقصر ثقافة الأقصر بجزيرة العوامية، فى الأسبوع الأول مناقشة مكارم الأخلاق فى الرسالة المحمدية، وفى الأسبوع الثانى مناقشة الشخصية المصرية وانتصار العاشر من رمضان، والأسبوع الثالث مناقشة الإسلام دين الإنسانية والرحمة والسلام، وفى الأسبوع الرابع مناقشة فضائل ليلة القدر.