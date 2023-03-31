وكيل "أوقاف الأقصر" يعلن بيع 174 صكا ضمن مشروع صكوك الإطعام بالإدارات المختلفة

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر عن نجاح المديرية فى بيع 174 صكا، ضمن مشروع صكوك الإطعام بمديرية الأوقاف، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حيث تم تخصيص 11 منفذ لبيع الصكوك للمواطنين.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه تم البدء فى العمل بمشروع صكوك الإطعام بمديرية أوقاف الأقصر لعام 1444 ه / 2023 م، موضحاً أنه تم حتى الآن بيع 174 صكاً للمواطنين فى إدارات الزينية وأصفون والنمسا وبندر الأقصر والقرنة، حيث أن هذا الرقم يمثل باكورة عمل المشروع بالمديرية.

وأكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أن المديرية أعلنت منذ فترة قصيرة عن أسماء وأماكن منافذ بيع هذه الصكوك على مستوى محافظة الأقصر، والتى بلغت فى مجملها 11 منفذا، حيث تم بإدارة أوقاف الزينية بيع 37 صكا بقيادة الشيخ عبدالرحيم محمد أحمد، وبإدارة أوقاف أصفون بيع 40 صكا بقيادة الشيخ إبراهيم سيد عبدالرحيم، وبإدارة أوقاف النمسا تم بيع 25 صكا بقيادة الشيخ مصطفى الشاذلى، وفى إدارة أوقاف القرنة تم بيع 35 صك ابقيادة الشيخ الطيب محمد حسان، وفى إدارة أوقاف بندر الأقصر تم بيع 13 صكا بقيادة الشيخ سمير محمد خليل، وإدارة أوقاف إسنا 14 صكا بقيادة الشيخ حسن الأمير، وإدارة أوقاف أرمنت 6 صكوك، وإدارة أوقاف البياضية 4 صكوك، وعليه يبلغ عدد الصكوك التي تم بيعها بالمديرية 174 صكا حتى تاريخه.