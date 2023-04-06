أفضل 4 حميات يجب اتباعها في الصيف لفقدان الوزن

كتبت إيناس البنا

أصبحت اللياقة البدنية الآن هي السائدة، خاصة مع بداية الصيف، قبل أن تجوع نفسك أو تنخرط في نظام غذائي قاسي لفقدان الوزن، دعونا أولاً نفهم الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار أثناء اتباع نظام غذائي وأفضل خمسة أنظمة غذائية لفقدان الوزن في الصيف حسب موقع "onlymyhealth"

كيف تختار أفضل نظام غذائي؟



يجب أن تتذكر أن فقدان الوزن هو هدف طويل المدى ، وإذا كنت تريد أن ترى نتائج واضحة ، فيجب عليك الالتزام به لفترة طويلة. بادئ ذي بدء ، يجب أن يتناسب النظام الغذائي مع نمط حياتك ، مما يعني أنه لا ينبغي أن تكون هناك أوقات محددة لتناول الوجبات ، ويجب أن تستمتع باتباعها.

ثانيًا ، يجب أن يكون في حدود ميزانيتك ، لأنك ستتبعه لمدة 100 يوم على الأقل، لذا يجب أن يكون غير مكلف. أخيرًا، ابحث عن العلامات الجسدية ، مثل كيفية تأثر مستويات الطاقة لديك، وكذلك كيفية تأثيرها على مزاجك ونومك. إذا كانت كل هذه العوامل متوازنة ، فإن النظام الغذائي الذي تتبعه هو النظام الغذائي المناسب لك.

أفضل الأنظمة الغذائية لفقدان الوزن لفصل الصيف



1) الصوم المتقطع



عندما يتعلق الأمر بالجسم ، يجب أن يكون الصيام المتقطع (IF) هو أول ما تفكر فيه، فى الصيام المتقطع يُنصح الشخص بالصيام لأكثر من 12 ساعة ، حيث يبدأ الجسم في حرق الدهون بعد 12 ساعة وتناول الطعام في الوقت المتبقي. إذا صمت 14 ساعة ، سيكون لديك 10 ساعات لتأكل الطعام. الشيء الوحيد الذي يجب تذكره هو أنه يجب عليك زيادة وقت الصيام كل 15 يومًا لرؤية نتائج أسرع.

2) النظام الغذائي النباتي



إذا كنت تعانين من التعرق المفرط أو حب الشباب الجلدي ، فإن اتباع نظام غذائي نباتي هو النظام الغذائي الذي يجب اتباعه في فصل الصيف.

يتضمن النظام الغذائي النباتي تجنب المنتجات الحيوانية وتناول المزيد من الفواكه والخضراوات. الأنظمة الغذائية النباتية ليست سهلة على المعدة فقط ، ولكنها تساعد أيضًا على إعادة تشغيل النظام ، مما يساعد في إنقاص الوزن بشكل أسرع.

3) دراجات الكربوهيدرات

إذا كنت من الأشخاص الذين يصعب إرضاؤهم في تناول الطعام أو يسافرون كثيرًا ، فإن ركوب الدراجات الكربوهيدراتية هو النظام الغذائي المناسب لك. يستلزم ركوب الدراجات الكربوهيدرات تجربة الكربوهيدرات، في أسبوع ، لديك ثلاثة أيام منخفضة الكربوهيدرات حيث تستهلك أقل من 80 جرامًا من الكربوهيدرات ، ويومين متوسطين الكربوهيدرات حيث تستهلك 120 جرامًا من الكربوهيدرات ويومين عاليين الكربوهيدرات حيث يمكنك استهلاك أكثر من 150 جرامًا من الكربوهيدرات. لذلك ، في أيام السفر ، يمكن أن يكون لديك أيام عالية الكربوهيدرات ، وفي أيام أخرى ، يمكنك الالتزام بكميات الكربوهيدرات المدرجة.

4) اتباع نظام غذائي مرن



المرونة هي الجنون الجديد ، الذي يلتزم به أخصائيو الحميات من خلال اتباع نظام غذائي مرن (FD) يسمح لك بتناول الأطعمة المفضلة لديك مع الأخذ في الاعتبار أنه يجب الحفاظ على عجزك في نهاية اليوم. لا يوجد ذكر للأطعمة أو حدود السعرات الحرارية ؛ الشرط الوحيد هو أن تبقى في حدود السعرات الحرارية التي تحافظ عليها.