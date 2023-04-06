أطعمة صيفية يجب تناولها أثناء الحمل.. منها الفواكه

كتبت ميرفت رشاد

يجب أن تركز الأم على أسلوب حياتها أثناء الحمل لتشجيع النمو الصحى للطفل، خاصة خلال فصل الصيف عندما يميل معظمنا إلى تناول كميات أقل من الطعام وتزداد فرص الإصابة بالجفاف، ويمكن أن يؤثر ذلك على صحة الطفل، يجب على المرأة الحامل اتخاذ احتياطات إضافية مع طعامها من أجل حمل آمن، وفى هذا التقرير نستعرض 5 أطعمة صيفية أساسية يجب تناولها أثناء الحمل، وفقا لما نشره موقع "healthshots".

النظام الغذائى الصيفى للحوامل



1. الخضراوات الورقية

الخضراوات الورقية مثل السبانخ واللفت والبروكلى غنية بالعناصر الغذائية المهمة مثل حمض الفوليك والحديد والكالسيوم، حمض الفوليك ضرورى لنمو الجنين، خاصة فى المراحل المبكرة من الحمل، ويمكن أن يساعد فى تقليل مخاطر العيوب الخلقية، الحديد مهم لإنتاج خلايا الدم الحمراء ويساعد على منع فقر الدم أثناء الحمل، بينما الكالسيوم مهم لنمو عظام الجنين.

2. الفواكه

توفر الفواكه مثل البرتقال والتوت والموز والتفاح والكمثرى الفيتامينات والمعادن المهمة، بما فى ذلك فيتامين سى والبوتاسيوم والألياف، يساعد فيتامين سي في امتصاص الحديد ويدعم نظام المناعة الصحي ، بينما البوتاسيوم مهم للحفاظ على ضغط الدم الصحي وتوازن السوائل في الجسم.

3. البروتين الخالى من الدهون

توفر مصادر البروتين الخالية من الدهون مثل الدجاج والأسماك والديك الرومى عناصر غذائية مهمة مثل الحديد والزنك وفيتامين ب 12، الحديد ضرورى لنمو الجنين وتطوره، بينما الزنك مهم لوظيفة مناعة الجنين ونمو الخلايا، فيتامين ب 12 مهم لنمو دماغ الجنين والجهاز العصبي.

4. الحبوب الكاملة

توفر الحبوب الكاملة مثل الأرز البنى والكينوا وخبز القمح الكامل الكربوهيدرات والألياف المعقدة، وتعتبر الكربوهيدرات المعقدة مصدرًا جيدًا للطاقة ويمكن أن تساعد فى تنظيم مستويات السكر فى الدم، بينما تساعد الألياف فى منع الإمساك وتعزيز الهضم الصحي.

5. المكسرات والبذور

المكسرات والبذور مثل اللوز والجوز وبذور الشيا وبذور الكتان توفر الدهون الصحية والبروتين والعناصر الغذائية المهمة مثل فيتامين E والمغنيسيوم، يمكن أن تساعد الدهون الصحية فى دعم نمو دماغ الجنين، بينما فيتامين E مهم لنمو خلايا الجنين وتطورها، يمكن أن يساعد المغنيسيوم فى تنظيم ضغط الدم ودعم وظيفة العضلات والأعصاب.