وكيل "زراعة الغربية" يتفقد سير العمل بالإدارة الزراعية بقطور

الغربية مصطفى عادل

تفقد الدكتور خالد على أبو شادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية الإدارة الزراعية بقطور، وذلك للاطمئنان على سير العمل وانتظامه، حيث تم المرور على الأقسام الفنية والإدارية بالإدارة، وتم التأكيد على ضرورة الالتزام بإرسال البلاغات والتقارير الأسبوعية.



كما تم التنبيه على ضرورة إنهاء التعديل الحيازي لكافة المساحات المسجلة على المنظومة قبل تنفيذ أعمال الحصر الإلكتروني لها ومطابقتها مع سجلات الجمعيات.



كما وجه بمراجعة منظومة كارت الفلاح مع بداية الموسم الصيفى والتأكيد على منظومة حوكمة السماد التي تم التدريب عليها لتنفيذها ضمن خطة الدوله لضبط عملية توزيع السماد ومراقبة حركة الأسمدة، بداية من المصنع وحتى صرفها للمزارع.

وشدد "أبو شادى" على التصدى للتعديات على الأراضي الزراعية بكل حزم والإزالة الفورية لها في المهد بالتنسيق مع الجهات المعنية والتعامل بجدية مع أى بلاغ ، وقام وكيل الوزارة بفحص سجلات قسم حماية الأراضي وتبين عدم وجود أي تعديات بالبناء أو التشوين على الأراضي الزراعية، كما تم التأكيد على ضرورة تحرير محاضر التبوير التكرارية في مواعيدها واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها.