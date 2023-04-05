وزير الأوقاف يدين الغطرسة الإسرائيلية واقتحام المسجد الاقصى

كتب لؤى على

أدان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بشدة ممارسات الغطرسة وانتهاك المقدسات، فضلا عن انتهاك كل حقوق الإنسان الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحامها السافر المتبجح للمسجد الأقصى المبارك، واعتدائها الآثم على المصلين داخل المسجد، فضلا عن اعتداءاتها المتكررة على الشعب الفلسطيني والمواطنين العزّل.

وتابع فى بيانه: ونحذر من أن التمادي في مثل هذه الأعمال الهوجاء ينسف كل فرص ومحاولات السلام الحقيقة ويؤجج مشاعر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ، ويشكل وصمة عار في جبين ما يسمى بالعالم الحر وأدعياء حقوق الإنسان ، ويوجه طعنات قاتلة لكل محاولات الحوار بين الأديان والحضارات .

وندعو كل المؤسسات والمنظمات الدولية لممارسة دورها في الحفاظ على ما تدعو إليه من حقوق الإنسان و من أهمها حق الإنسان في أداء شعائر دينه آمنا مطمئنا ، ونحذر بشدة من عواقب التغاضي عن ذلك أو تمادي الاحتلال الإسرائيلي فيه وعدم كبح جماح وغرور وصلف هذه العصابات الآثمة .