نقابة الصيادلة: فتح باب الحجز فى قرعة تأشيرة الحج 9 أبريل الجارى

كتبت آية دعبس

أعلنت النقابة العامة لصيادلة مصر ، عن فتح باب الحجز فى قرعة تأشيرة رحلة الحج المجانية لهذا العام2023، والمخصصة من قبل وزارة الصحة للنقابات والهيئات وعددها (5) تأشيرة.

وأوضحت النقابة، فى بيان، أنه سيتم ابتداءا من يوم الأحد المقبل 9/4/2023و حتى يوم الأربعاء الموافق 19/4/2023 استقبال الصيادلة الراغبين فى الدخول بقرعة تأشيرة رحلة الحج المجانية وذلك بمقر النقابة العامة للصيادلة بجاردن سيتى، على ان يتم اجراء القرعة يوم الاربعاء الموافق 3/5/2023الساعة الواحدة ظهراً بمقر النقابة العامة للصيادلة.

الشروط المطلوبة:

1_أن لا يكون سبق له الحج فى اى عام سابق والا يكون قدم فى حج القرعة او السياحة لهذا العام .

2_الا يقل السن عن 25عاماً.

3_جواز صالح لمدة عام اعتباراً من تاريخه.

4_عدد 4صور خلفية بيضاء 4فى 6.

5_السعر 145 ألف جنيه غير شامل تذكرة الطائرة يتم سداد خمسة آلاف لدخول القرعة بالنقابة العامة، ويتم استكمال الباقى بعد إجراء القرعة بعشرة أيام.

وأوضحت أنه تم تحديد أسعار الطوافة وفقا لضوابط وزارة السياحة طوافة 5 نجوم بمبلغ 6000 ريال وكذلك شيك الاركاب بمبلغ 8,17 جنيه واى زيارة قد تطرأ من جانب السلطات السعودية او المصرية يتحملها الحاج .