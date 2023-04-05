نائب وزير الكهرباء يفتتح اليوم الدورة الرمضانية الخامسة للعاملين

كتبت رحمة رمضان

يفتتح المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والمحاسب محمد السيسي العضو المتفرغ للموارد البشرية القابضة، ورئيس اللجنة المنظمة، مساء اليوم الأربعاء الدورة الرمضانية لكرة القدم الخماسية للعام الخامس على التوالى لشركات قطاع الكهرباء بنادى الكهرباء بالقاهرة.

ومن المقرر أن يشارك في الافتتاح رؤساء شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية وشركات الإنتاج وقيادات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والأعضاء المتفرغين بالشركة القابضة لكهرباء مصر.