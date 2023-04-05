اليوم السابع
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الأربعاء، 05 أبريل 2023 06:54 م
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مصرع موظف صدمته سيارة أثناء قيادته دراجة نارية بالمنوفية

الأربعاء، 05 أبريل 2023 06:46 م
مصرع موظف صدمته سيارة أثناء قيادته دراجة نارية بالمنوفية إسعاف- أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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لقى موظف بالمعاش مصرعه تحت عجلات سيارة نقل على الطريق الزراعي بالمنوفية، إثر اصطدام سيارة به ، أثناء قيادته دراجة نارية ، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد شوقي كوينة مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد من مصرع شخص يبلغ من العمر  60 عامًا بالمعاش مقيم إحدى قرى مركز قويسنا، بكسر في الجمجمة ونزيف على المخ وكسور متفرقة أثناء خروجه من محطة وقود على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، مستقلا دراجته النارية عقب تموينها صدمته سيارة نقل بمقطورة قيادة ع، م، ش ،وتحفظت القوة الأمنية على السيارة المتسببة في الحادث وقائدها وجرى تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 10037 جنح مركز قويسنا لسنة 2023.
 
وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، حيث قررت دفن الجثمان وتسليمه لذويه.
 
 
 
 

 


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