مسابقة دينية في حفظ القرآن وفكرة جديدة لفصل القمامة وأنشطة متعددة بمراكز شباب كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، عدد من الفعاليات، اليوم الأربعاء بمراكز الشباب، منها مسابقات لحفظ القرآن الكريم، وفكرة حديثة لفصل القمامة لتقليل التأثيرات السلبية على المناخ، اضافة فعاليات الدورات الرمضانية وأنشطة رمضانية ليلية متنوعة، ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ.

نظم مركز شباب خليج بحرى التابع لإدارة شباب مطوبس، المسابقة الدينية فى حفظ القرآن الكريم بحضور 300 متسابق اليوم الأربعاء، ليتنافسوا على خمس مستويات «خمسة أجزاء، عشرة أجزاء، نصف القرآن، القرآن الكريم كاملاً، وثلاثة أجزاء».

قال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، إن لجنة التحكيم ضمت الشيخ رضا فؤاد زهرة رئيساً يعاونه كلا من الشيخ إبراهيم محمد، كارم الزعيقي، عباس مبارك، حسام المعداوي، مني أبو سريع و تقام مسابقات حفظ القرآن الكريم على مدار شهر رمضان الكريم بمراكز الشباب ضمن خطة البرامج والفعاليات احتفاء بشهر رمضان المبارك.

يتم توزيع الجوائز عقب الإنتهاء من التقييم وتحديد الفائزين، الخميس الموافق 13 أبريل بالمركز، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والقائمين على المسابقة في حفل كبير حضره مجموعة كبيرة من القيادات الشعبية بمركز مطوبس، نظمت المسابقة بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب الشباب، متابعة تنفيذ صبحي عبدالعزيز مدير إدارة الشباب بالمديرية، متابعة محمود مناع مدير إدارة شباب مطوبس، تنفيذ فريق عمل مركز الشباب .

كما قدم أعضاء الفرق الكشفية بمركز شباب كوم الحجر التابع لإدارة شباب الحامول، فكرة جديدة من البيئة المحيطة لفصل القمامة من المنبع ضمن تدريب المشروع الخدمي للحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية لأعضاء الجوالة الذي أطلقته مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ضمن البرامج الخدمية التطوعية للفرق الكشفية بمراكز الشباب، وتشرف على تنفيذها الإدارة العامة للشباب بالمديرية بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المشروع يتيح للشباب تطبيق الأفكار الجديدة التي تسهم في الحفاظ على البيئة بعد حضورهم ندوة توعوية عن مواجهة الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية وتبعاتها، مضيفاً أن فكرة فصل القمامة من المنبع تسهم فى الحفاظ على البيئة وإعادة التدوير واستغل فيها الشباب أدوات بسيطة موجودة في البيئة المحيطة دون تكلفة تذكر ورغم بساطة الفكرة إلا أنها بذرة لمشروع مهم على الجانب الصحي ومربح للفرد ولصاحب المشروع، والمشروع الخدمة فى مجمله يهدف إلى نشر ثقافة العمل التطوعي لخدمة المجتمع المدني .

يقام المشروع الخدمي للحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية لأعضاء الفرق الكشفية بمراكز شباب كفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، وتنفيذ عبد الفتاح الوكيل، مصطفى الخطيب، منسقى الجوالة والجوالات بالمديرية.

كما نظم مركز شباب الخادمية معسكرات اليوم الواحد تحت شعار "أبناؤنا مستقبلنا" شارك المعسكر بمركز الخادمية التابع لإدارة شباب سيدى غازي، 90 طليع للمرحلة السنية من 8 سنوات وحتى 16 سنة، نظمته إدارة تنمية النشء بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة.

أدار الورش التدريبية بمركز شباب الخادمية، الدكتورة أمل عبد الغني وتوفيق النحراوى، تقام معسكرات اليوم الواحد بمراكز شباب كفر الشيخ بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب و تنفذ ورش العمل والأنشطة الترويحية على أيدي مدربين متخصصين، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، متابعة تنفيذ لبنى أبو القاسم مدير إدارة تنمية النشء و فريق عمل الإدارة.