مدير متحف شنغهاى للمجموعات الفنية بالصين يزور جامعة الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

استقبل الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، اليوم، الأربعاء، خوموتشينج، مدير متحف شنغهاي للمجموعات الفنية بالصين، والوفد المرافق له، لبحث تعزيز سبل التعاون الأكاديمي والثقافي بين مدينة الإسكندرية ومدينة شنغهاي الصينية، على خلفية إتفاقية التوأمة بين المدينتين، وذلك بحضور الدكتور محمد أنور، عميد كلية التربية، والدكتور هاني خميس، عميد كلية الأداب، والدكتورة دينا مندور، عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور سامح شحاتة، المشرف على مكتب العلاقات الدولية بجامعة الإسكندرية، والدكتورة نشوي فؤاد، وكيل كلية السياحة والفنادق لشئون الدراسات العليا والبحوث.

خلال اللقاء أكد الدكتور أشرف الغندور، حرص جامعة الإسكندرية على التعاون المشترك، لاسيما في وجود اتفاقية توأمة بين مدينة الإسكندرية ومدينة شنغهاي، مشيراً أن التعاون سيكون فى مجال الآثار والفنون وتعزيز العلاقات بين مدينتى الإسكندرية وشنغهاى اللتان تمتلكان تاريخ وحضارة عريقة، فضلاً عن توطيد التعاون بين جامعة الإسكندرية والجامعات الصينية، وتنشيط التبادل الطلابي والأساتذة والبرامج الدراسية فى المجالات الأكاديمية والبحثية ذات الإهتمام المشترك، وأعرب د. الغندور عن ترحيبه بالتعاون فى مجال الآثار والمتاحف، لاسيما أن جامعة الإسكندرية لديها 14 متحف يضم الكثير من الوثائق والمقتنيات واللوحات والخرائط الأثرية والقطع الأثرية النادرة.

ومن جانبه أكد مدير متحف شنغهاي للمجموعات الفنية، أن هناك علاقات وطيدة بين متحف شنغهاي للمجموعات الفنية ومدينة وجامعة الإسكندرية، مشيراً إلى مشاركة الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، في أعمال منتدي التصوير الفوتوغرافي بالصين، ولفت إلى الاحتفال بالذكرى الثلاثين لعقد اتفاقية التوأمة بين شنغهاي والإسكندرية في العام الماضي، وإقامة معرض تصوير فوتوغرافي علي هامش تلك الاتفاقية بعنوان "قصة مدينتين من شنغهاي إلى الإسكندرية".

كما أشار إلى توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى للآثار المصرية وذلك بغية تسهيل التعاون مع متاحف مدينة الإسكندرية التابعة لوزارة الآثار والمكتبات والجامعات والمؤسسات الثقافية المصرية الأخرى، مؤكداً ترحيبه بتعزيز التعاون المتبادل لأقامة التوأمة بين شنغهاي والإسكندرية وتبادل العلاقات من خلال الفن والثقافة المتبادلة بين المدينتين ، كما دعا خوموتشينج جامعة الإسكندرية للمشاركة في إقامة منتدي التصوير فوتوغرافي بالصين والمزمع إقامته في شهر يونيو القادم 2023، لاسيما ان جامعة الإسكندرية تعد من الجامعات التي تطل علي البحر المتوسط.