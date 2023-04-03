جامعة الإسكندرية تنظم ندوة تثقيفية عن مكافحة المخدرات لطلاب التربية الرياضية

الإسكندرية أسماء على بدر

نظمت كلية التربية الرياضية بنين جامعة الإسكندرية ندوة تثقيفية عن علاج الإدمان ومكافحة المخدرات بمقر الكلية بالمدرج الكبير تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات"، في إطار التعاون المشترك بين جامعة الإسكندرية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور محمد بلال عميد الكلية واشراف الدكتور اسلام أمين ذكي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب و الدكتور السيد مصطفي منسق الأنشطة الطلابية بكلية التربية الرياضية ابو قير، ورعاية الشباب بالكلية.

وتقال بيان الكلية اليوم إنه تناولت الندوة ظاهرة الإدمان باعتبارها من أخطر مشكلات العصر التي تواجه المجتمعات على اختلاف طبقاتها لتحويل قوتها العاملة من قوة وطنية فعالة ومنتجة إلى قوة مدمرة تشل حركة ذلك المجتمع وتبدد ثروته البشرية والتي كان من الضروري تكاتف جميع الجهود للتصدي لها.

كما تضمنت الندوة المشكلات والآثار الناتجة عن الإدمان في مختلف مجالات الحياة ودور الدولة للتصدي بكل حزم لمواجهتها بشكل عام بالتعاون مع كافة فئات المجتمع و مؤسساته للتوعية بمخاطر الإدمان.

واستهدفت الندوة إلقاء الضوء على دور صندوق مكافحة الإدمان في علاج حالات الإدمان وللتعريف بأهمية حملات الكشف المبكر.

كما نوهت عن دور الشباب والمجتمع ككل في مواجهة مشكلة المخدرات والتي تعد أحد أهم عناصر المواجهة ودورهم أيضا في نشر التوعيه وتوجيه مرضى الإدمان للخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان ورقمه 16023 الذي يقدم خدمة العلاج السري والمجاني لمرضي الادمان في 28 مركز علاجي على مستوي الجمهورية.