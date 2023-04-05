اليوم السابع
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الأربعاء، 05 أبريل 2023 10:52 م
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محافظ كفر الشيخ يصدر حركة تنقلات محدودة بمركز ومدينة الرياض

الأربعاء، 05 أبريل 2023 09:30 م
محافظ كفر الشيخ يصدر حركة تنقلات محدودة بمركز ومدينة الرياض محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، القرار رقم 655 لسنة 2023م، بتكليف وائل محمد عبد الرؤوف، للعمل نائباً لرئيس مركز ومدينة الرياض للإزالات والإشغالات، ونهلة محمود محمد الشبعان، سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، للعمل نائباً لرئيس مركز ومدينة الرياض للنظافة والتجميل.

كما تضمن قرار محافظ كفر الشيخ، تكليف شريف السيد إبراهيم الحداد، سكرتيراً للوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، وفتوح عبد العال أبو الفتوح حسن، رئيساً لقرية الوزارية، يأتي هذا القرار بناءً على ما يقتضيه الصالح العام ولصالح العمل.

 

 


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