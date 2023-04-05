محافظ شمال سيناء يكشف بالأرقام جهود الدولة لتعمير أرض الفيروز.. تعرف عليها

شمال سيناء - محمد حسين

كشف الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء أن جهود الدولة بجميع مؤسساتها فى تنمية وتعمير سيناء.

وأعلن محافظ شمال سيناء فى بيان صحفى بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء والعيد القومى للمحافظة يوم 25 أبريل أن تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبيرة في مختلف القطاعات على أرض المحافظة بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولى.

وقال إن المشروعات التى تم تنفيذها ويجرى تنفيذها تكلفت مليارات الجنيهات حيث اهتمت الدولة بإنشاء مشروعات البنية التحتية وربط شمال سيناء بمحافظات القناة، إضافة إلى المشروعات التى يتم تنفيذها بمدن ومراكز المحافظة في مختلف القطاعات التنموية.

ووجه المحافظ التحية للرئيس على التوجيهات الدائمة بالاهتمام بأبناء سيناء وخاصة محافظة شمال سيناء وتلبية الاحتياجات الأساسية لهم وتنفيذ مشروعات تنموية، كما وجه التحية لرئيس مجلس الوزراء ومختلف الوزارات والهيئات على الدعم المتواصل للمحافظة، وتوجيه التحية للقوات المسلحة والشرطة المدنية على الجهود المبذولة في عودة الاستقرار والهدوء إلي المحافظة ، وعودة المواطنين إلى القرى بمركز الشيخ زويد.

ولفت المحافظ إلى أن سيناء هى الحل الأمثل للخروج من المشكلات التى تتعرض لها مصر، وعلى رأسها المشكلة السكانية ، حيث أن مساحتها تعادل 3 أضعاف الدلتا ، وأن تكليف الرئيس لى عند حلف اليمين تنمية وتعمير سيناء ، وأن التنمية على أرض سيناء تصب فى صالح الأمن القومى المصرى ، وعلى أن التنمية تشمل تنمية البشر وتنمية الأرض وتنمية الموارد ، وأن الدولة مسئولة عن تنمية الموارد ، والجهاز التنفيذى مسئول عن تنمية البشر وتنمية الأرض ، وأن توجيهات رئيس مجلس الوزراء هى أن التنمية المجتمعية أهم من العوائد الاستثمارية ، لأن التنمية المجتمعية تصب في مصلحة الأمن القومى.

وأوضح المحافظ أنه تم توزيع التجمعات التنموية بوسط سيناء على المستحقين خلال احتفالات المحافظة بذكرى تحرير سيناء وعيدها القومى في الخامس والعشرين من شهر أبريل الماضى، مؤكدا على إنشاء 17 تجمعا في سيناء بتكلفة مليار و595 مليون جنيها لخدمة 550 أسرة، منها 10 تجمعات في وسط سيناء و7 تجمعات في جنوب سيناء، وحصلت كل أسرة على منزل و 5 فدادين للزراعة، مشيرا الى أنها نواة لأهالي سيناء، ويجرى اختيار أماكن أخرى لإقامة عدد آخر من التجمعات في كل من العريش والشيخ زويد ورفح، ويعد كل تجمع متكامل المرافق والأنشطة التنموية ، ويضم أراض زراعية مجهزة ومنزل وديوان ومسجد ومدرسة تعليم أساسي وساحة رياضية ومجمع محلات ومرافق خدمية متنوعة وأنشطة ومشروعات إنتاجية .

ولفت المحافظ الى أن التجمعات التنموية تستهدف توطين 3.5 ملايين نسمة ، ومؤكدا على أن الإطار العام لإنشاء التجمعات التنموية يكمن فى الارتقاء بمستوى الموارد المتاحة وتدعيم الهيكل الاقتصادى والاجتماعى والعمرانى والأمنى بها بجانب المساهمة فى حل المشكلة السكانية وتوفير المزيد من فرص العمل ، مشيرا الى انشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة لخدمة مشروعات التجمعات التنموية ، وكذا الأنشطة الزراعية الحالية والمستقبلية بسيناء.

وأشار المحافظ إلى أنه سبق إقامة 13 تجمعا للتنمية المتكاملة في وسط سيناء عن طريق جهاز تعمير سيناء بتكلفة 75 مليون جنيها، علاوة على قرار الرئيس بإنشاء منطقة للصناعات الثقيلة في وسط سيناء على مساحة 78 ألف فدانا، ولدينا في العريش منطقة حرفية تضم 47 ورشة جاهزة بالمعدات والأجهزة وسيتم توزيعها على الشباب في 25 أبريل المقبل.

وقال المحافظ: "اننا نسعى لجعل سيناء سلة الغذاء في مصر، وذلك من خلال زيادة رقعة الأراضي الزراعية وتحقيق التنمية كهدف استراتيجي"، مؤكدا علي البدء بالمشروع القومي لتنمية سيناء وتوصيل مياه النيل إلى سيناء عبر ترعة السلام التي تضيف مساحة 400 ألف فدانا الى الرقعة الزراعية منها 125 ألف فدانا بالمحافظات المجاورة و 275 ألف فدانا داخل شمال سيناء ، ومشيرا إلى الاستفادة من محطة معالجة مياه بحر البقر التي تضيف مساحة 600 ألف فدانا جديدة إلى زمام الأراضي الزراعية بالمحافظة ، وأنه سيتم البدء فورا في تنفيذ المرحلة الأولى لاستصلاح وزراعة مساحة 460 ألف فدانا يجرى إنشاء البنية الأساسية لها وتجهيزها للزراعة.

وأعلن المحافظ عن تطوير مستشفي العريش العام خلال الفترة الماضية بقيمة 134 مليون جنيها .. حيث تم استحداث قسم القسطرة القلبية والرنين بالتنسيق والتعاون مع معهد القلب القومي بالقاهرة ، وتطوير أقسام الاستقبال والطوارئ والنساء والولادة وجراحات اليوم الواحد والعلاج الكيماوي كمرحلة أولى وجاري إنشاء مبني الغسيل الكلوي داخل المستشفي بقيمة 128 مليون جنيها .. لافتا إلي افتتاح وحدة العلاج الكيماوي لخدمة نحو 700 مريض يتكبدوا مشقة السفر للعلاج في محافظة القاهرة والمحافظات الأخري ، وأن الوحدة أنشئت بالجهود الذاتية لأهل الخير وبدعم من وزارة الصحة المصرية .

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة بالتنسيق مع وزارة الأوقاف وضعت خطة شاملة لبناء مساجد جديدة وإحلال وتجديد عدد من المساجد في مختلف مراكز ومدن المحافظة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية .. معلنا عن افتتاح 15 مسجدًا جديدًا بمختلف مناطق المحافظة خلال الفترة الماضية.

ولفت المحافظ إلي أن هناك اهتمام من جميع أجهزة الدولة والمحافظة بتيسير الإجراءات أمام مختلف المستثمرين والعمل على توفير حوافز جديدة لهم لتشجيعهم على اقامة المشروعات على أرض المحافظة .. مشيرا الى طرح أراضى المنطقة الصناعية فى بئر العبد على المستثمرين وبدء عمليات استثمارها طبقًا للضوابط والاشتراطات المقررة وبتيسيرات وحوافز جديدة، تقدم لها عدد من المستثمرين فى مختلف القطاعات وجارى دراستها وانهاء اجراءاتها ، ومشيرا إلي تطبيق حوافز ومميزات جديدة للاستثمار على كافة المشروعات المقامة داخل المحافظة أسوة بما يتم مع محافظات الصعيد ، وأنه تتم الموافقة عليها وفقا لدراسات الجدوى المقدمة وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار المحافظ إلي افتتاح عدة مشروعات بقطاع المياه خلال الفترة الماضية بقيمة 50 مليون دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية بهدف توجيه الاستفادة من المياه العذبة الى مختلف مناطق المحافظة.. موضحا أنه أقيمت بالعريش محطتين بالريسة بطاقة 15 ألف مترا مكعبا من المياه يوميا ومحطتين بالمساعيد بطاقة 10 آلاف مترا مكعبا يوميا، وشهد العام الحالي الانتهاء من إنشاء أكبر محطة لتحلية مياه البحر فى أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط بمنطقة غرب العريش بطاقة 100 ألف مترا مكعبا فى اليوم كمرحلة أولى وتزداد فى المرحلة الثانية لتصل إلى 300 ألف مترا مكعبا من المياه فى اليوم.. كما تم انشاء محطتين لتحلية المياه برفح بطاقة 11.5 ألف مترا مكعبا في اليوم ، ومحطتين أخرتين بالشيخ زويد بطاقة 10 آلاف مترا مكعبا في اليوم ، وكذا 4 محطات لتحلية مياه الآبار بوسط سيناء ، ومحطة تحلية مياه الآبار وخزانى مياه ببئر العبد، وإقامة عدد آخر من الخزانات بالعريش ووسط سيناء ، وعدد 40 سيارة فنطاس بطاقة 10 أمتار مكعبة لكل سيارة و 10 سيارات بطاقة 30 مترا مكعبا لكل سيارة لتوصيل المياه الى المناطق المحرومة ، وستقام محطة جديدة بمدينة بئر العبد الجديدة لتغذيتها والقرى التابعة بالمياه.