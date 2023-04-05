محافظ شمال سيناء يؤكد اهتمام القيادة السياسية بقطاع الشباب والرياضة

شمال سيناء - محمد حسين

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على اهتمام القيادة السياسية بقطاع الشباب والرياضة في مختلف مناطق المحافظة، خاصة منطقة وسط سيناء.

وقال المحافظ خلال استقباله بمكتبه بمدينة العريش وفد وزارة الشباب والرياضة الذى يزور محافظة شمال سيناء، والذي تترأسه نجوي صلاح، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب بالوزارة، ويضم علاء دسوقي، مدير عام الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية بالوزارة، وكلا من محمود جبر وعصام عثمان وطومان محمد، فريق عمل الوزارة، بحضور إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، علي تضافر جهود جميع الجهات لتوعية الشباب ومواجهة الأفكار المغلوطة والمفاهيم الخاطئة.

وأعلن المحافظ عن تفوق أبناء محافظة شمال سيناء في الألعاب الفردية وألعاب القوي، حيث إن البيئة السيناوية تلعب دورًا كبيرًا في هذا التميز، لافتًا إلى حصول عدد من أبناء وبنات المحافظة علي مراكز متقدمة علي مستوي الجمهورية في ألعاب القوي والألعاب الفردية.

بدورها، أكدت نجوي صلاح، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة، علي تنفيذ برنامج «أهل مصر» لشباب المحافظات الحدودية في مدينة العريش خلال الفترة المقبلة، حيث ستستقبل العريش نحو 200 شاب وفتاة من 6 محافظات حدودية ضمن البرنامج، وذلك بعد عودة الحياة لطبيعتها في المحافظة بفضل جهود القوات الباسلة.

وأعلنت صلاح عن تنفيذ الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، بالتعاون مع وزارة الأوقاف ومديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء ندوات توعوية للشباب حول مواجهة الأفكار المغلوطة وغير السوية في المجتمع لنبذ العنف والتطرف الفكري والإرهاب.