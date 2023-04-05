محافظ دمياط تتابع تطورات مشروع إنشاء ديوان عام المحافظة وتطوير المنطقة المحيطة

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، زيارة ميدانية إلى موقع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة، لمتابعة آخر التطورات بالمشروع، حيث رافقها خلالها اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة.

وفى هذا الصدد، تفقدت "المحافظ" المبنى للوقوف على موقف التنفيذ، وذلك وفقًا للتصميم والتصور المُعد مسبقاً، للأقسام المختلفة وقاعات الاجتماعات، كما تابعت أيضًا الموقف التنفيذى لمشروع تطوير المنطقة المحيطة من أعمال تدبيش كورنيش النيل وإحلاله وتجديده وإنشاء النصب التذكارى للشهداء، وناقشت المحاور الأخرى بتلك الخطة لإنشاء ممشى وحديقة وساحات لانتظار السيارات.

وأكدت الدكتورة منال عوض على الإسراع بالخطوات التنفيذية بمكونات المشروع والسير بها بالتوازى، والالتزام بالجدول الزمنى المحدد، موجهة بالعمل وفقًا لخطوات محددة لتنفيذ مشروع متكامل يتحقق من خلاله الارتقاء بالشكل الحضارى للمنطقة وبما يتفق مع المعايير الخاصة بالمنشآت الحكومية.