اليوم السابع
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محافظ جنوب سيناء يشيد باللمسات الجمالية وإعمال التجميل بمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد

الأربعاء، 05 أبريل 2023 01:35 ص
محافظ جنوب سيناء يشيد باللمسات الجمالية وإعمال التجميل بمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد
جنوب سيناء - ياسر عامر

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أشاد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، باللمسات الجمالية والأعمال الفنية واللوحات وأعمال التجميل بمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد.
 
جاء ذلك خلال قيام المحافظ بتفقد اللمسات الاخيرة والأعمال الجمالية بمبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، استعدادا لافتتاحه، وذلك في اطار الجولات اليومية التفقدية لمتابعة المشروعات الجارية لتذليل العقبات التي قد تواجه التنفيذ، يرافقه عددا من القيادات التنفيذية وممثلي الشركات المنفذة والجهات المشرفة.
 
لفت المحافظ ًالي أن مبنى مجلس المدينة الجديد صديق للبيئة ومن المباني الذكية فى نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة على المستوى التقنى والتكنولوجى والرقمنة. 
 
 
مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد (1)
مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد

مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد (5)
مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد

مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد (4)
مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد 

مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد (3)
مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد 

مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد (2)
مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد

 


محافظة جنوب سيناء

اللواء خالد فوده

جولات تفقدية

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مدينة شرم الشيخ



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