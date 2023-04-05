محافظ جنوب سيناء تصدر أول رخصة مميكنة لعام 2023

جنوب سيناء: فايزة مرسال

قام المهندس مدحت صلاح عطية، مدير مديرية الإسكان بعرض أول رخصة مميكنة فى عام 2023 صادرة من إدارة التراخيص بمديرية الإسكان على اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وذلك بعد استيفاء كافة الاشتراطات والمستندات طبقا للقانون واللوائح المنظمة لذلك.

كما قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بجولة تفقدية لمتابعة الأعمال النهائية بقرية التراث البدوى بمنطقة الهجن بشرم الشيخ، التي يتم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، لتكون جاهزة للافتتاح على هامش انطلاق المهرجان المصرى الإماراتى الثانى للهجن والتراث، بحضور كبار الشخصيات من مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يجرى العمل على قدم وساق لاستكمال التشطيبات النهائية الجارية بها وأعمال التجميل والزراعات واللاند سكيب وتركيب عدد من الجداريات.

وفي سياق متصل، عقد محافظ جنوب سيناء اجتماعا بقاعة كبار الزوار بمنطقة الهجن بحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة، وكافة ممثلي الوزارات والجهات المشاركة في المهرجان، منها وزارة الزراعة، والثقافة، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والاتحاد المصري للهجن، ضمن اللقاءات المتعددة لبحث آخر المستجدات والوقوف على أى معوقات تواجه سرعة التنفيذ، بالإضافة للتنسيق لظهور المهرجان بالشكل اللائق.