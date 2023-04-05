محافظ الغربية يطلق مبادرة "فطارك غير" لتوزيع كراتين مواد غذائية على الأسر

الغربية محمد طارق

أطلق الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ومن أمام ديوان عام المحافظة مبادرة "فطارك غير" التي تنفذها الشركة المصرية للاتصالات ومؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتستهدف توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية في مراكز المحافظة المختلفة خلال شهر رمضان المبارك.

وخلال تفقده لقافلة المبادرة التي اصطفت أمام ديوان عام المحافظة ومحملة بكراتين المواد الغذائية، أشاد محافظ الغربية بجودة محتويات الكرتونة، والتي يصل وزنها إلى 14 كيلو جرام تضم المواد الغذائية الضرورية ومنها الأرز والمكرونة والسكر والفول واللوبيا والزيت والبلح والصلصة والملح.

وثمن رحمي الشراكة الفاعلة بين المؤسسات الاقتصادية الكبرى من خلال مسئوليتها المجتمعية ممثلة في المصرية للاتصالات ومنظمات المجتمع المدني الجادة ممثلة في مؤسسة صناع الخير للتنمية والجهاز التنفيذي للدولة، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر الأولى بالرعاية وعلى رأسها تلبية الاحتياجات الغذائية وبخاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح المحافظ أن التوزيع سوف يشمل القرى والنجوع الأولى بالرعاية داخل جميع المراكز من خلال المؤسسة والوحدات الاجتماعية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي، مشيداً بما تقدمه صناع الخير من دعم مستمر لأهالينا في الغربية وخاصة داخل قرى حياة كريمة بمركز زفتى.

ومن جانبه أكد مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية أن دعم الأسر الأولى بالرعاية في أنحاء محافظة الغربية هو هدف التعاون بين صناع الخير والمصرية للاتصالات في تنفيذ مبادرة "فطارك غير مع we " من خلال توزيع 2 الف كرتونة مواد غذائية في الغربية وضمن مبادرة المصرية للاتصالات لتوزيع 40 ألف كرتونة و30 مليون وجبة يتم توزيعها علي الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.

وأشار زمزم إلى أن صناع الخير تستهدف تقديم منظومة خدمات متكاملة تعمل على تلبية الاحتياجات الأساسية للشرائح المستهدفة وعلى رأسها تقديم المساعدات الغذائية بالتعاون مع كبرى المؤسسات الاقتصادية وأن التوزيع سوف يتم بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية.