محافظ الدقهلية يحيل 70 محضر مخالفات تموينية للنيابة العامة.. صور

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفى هذا الصدد قال محافظ الدقهلية، أن الحملات التموينية التى تم تنفيذها على المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 70 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذى عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التى تم تنفيذها على المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية، موجها باتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة فى المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات التى تم تنفيذها شملت مراكز ومدن اجا وطلخا وميت سلسيل وحى غرب المنصورة وبلقاس ومحلة دمنة وان المحاضر التى تم تحريرها عبارة عن 1محضر عدم نظافة أدوات العجين وائل محضر عدم مطابقة للمواصفات، و15 محضر نقص وزن، و3 محاضر تصرف فى دقيق بكمية (22 شيكارة)، و1 محضرعدم وجود ميزان، و1 محضر غلق فى مواعيد العمل الرسمية، و16 محضر عدم إعلان عن الأسعار، و3 محاضر عدم وجود شهادة صحية، و2 محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص و3 محاضر غلق فى مواعيد العمل الرسمية و3 محاضر سلع بدون بيانات وتم التحفظ على36 كجم صدور لحوم مجمدة متنوعة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى ذات السياق استمرت اعمال اللجان الخماسية، بمراكز ومدن واحياء المحافظة للمرور على الاسواق والمحلات وكذا متابعة انتظام العمل بها والتصدى لكافة المخالفات ففى نطاق حى غرب المنصورة تم متابعة اعمال الحملة باشراف ومتابعة محمد امين رئيس الحى، وبمركز ومدينة بلقاس باشراف ومتابعة المحاسب غاده الحمادى رئيس المركز والمدينة، وبمدينة محلة دمنه باشراف ومتابعة احمد حمدى رئيس المدينة، وفى مركز ومدينة المطرية باشراف ومتابعة المحاسب نادر محى الدين رئيس المركز والمدينة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.