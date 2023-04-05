محافظ الدقهلية يدشن مبادرة لإقامة 6 قوافل طبية وتوزيع 4 آلاف كرتونة أغذية

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم الأربعاء، تدشين مبادرة مجلس القبائل والعائلات المصرية ( مبادرة وطن واحد ) والتي تستهدف تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية، في عدد من قرى ومراكز المحافظة كمرحلة أولى.

وصرح " مختار " بأن المبادرة تستهدف إقامة 6 قوافل طبية في عدد 6 قري في 4 مراكز وتوزيع 4 آلاف كرتونة مواد غذائية علي الأسر الأولى بالرعاية، وتبدأ المبادرة من اليوم الاربعاء الموافق 5 إبريل ، مشيراً إلى أن المراكز المستهدفة ضمن المبادرة هم ( مركز ميت غمر ويضم قرية كفر الشيخ هلال - مركز أجا ويضم قرية الديرس - مركز المنزلة ويضم قرية النسايمة ، والرودة، وعزبة نابليه - ومركز المطرية ويضم مدينة المطرية ) ، مشيراً أيضا إلى أن القوافل الطبية تضم جميع التخصصات وصرف جميع الأدوية بالمجان.

وتفقد " المحافظ " القوافل الطبية والتقي بالفرق الطبية المشاركة ووجه لهم الشكر والتقدير علي ما يبذلونه من أجل تقديم الخدمات الطبية لاهلينا في القري وبالأخص الأسر الأولي بالرعاية ، كما تفقد السيارات المحملة بالمواد الغذائية والمستهدف توزيعها على 4 آلاف أسرة بنطاق الدقهلية في 4 مراكز موجهاً بضرورة توصيل كرتونة المواد الغذائية إلى مستحقيها بكل عزة وكرامة .

وأعلن "مختار" إقامة أكبر مؤدبة إفطار جماعي تشهدها المحافظة تضم مختلف الأسر والعائلات المصرية بالدقهلية، مشيراً إلي أن الهدف من الإفطار الجماعي هو لقاء ممثلي العائلات والقبائل المصرية من أجل التكاتف المجتمعي لخدمة المجتمع وتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية.