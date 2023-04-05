محافظ أسيوط: نسابق الزمن لتنفيذ 2000 مشروع ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة"

وأكد سعد على اهتمام القيادة السياسية بكافة ما يتعلق ببناء الإنسان المصرى من خلال توفير الخدمات المختلفة فى جميع القطاعات والعمل على إزالة المعوقات من خلال وضع مقترحات سريعة تساعد فى حل لتلك المشكلات بهدف الحفاظ على مسيرة التنمية والتقدم مشيرًا إلى جولاته الميدانية وزياراته المتكررة لمختلف مدارس المحافظة بالقرى والمراكز والمدن الجديدة لتفقد سير العمل بمختلف مدارس المحافظة ومشاركة الطلاب والمعلمين احتفالاتهم ومبادراتهم المجتمعية معلنًا دعمه الكامل لكافة المبادرات والانشطة المدرسية والمشاركات المجتمعية.

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ في إفطار المحبة والسلام وحفل ختام الأنشظة المدرسية والتربوية للفصل الدراسى الثانى لعام 2022/2023 بمدرسة راهبات نوتردام ديزابوتر بحس شرق مدينة أسيوط بحضور الأنبا دانيال لطفى مطران إيبارشية الأقباط الكاثوليك بأسيوط والأنبا مرقص مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك ومحمد إبراهيم دسوقى وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة وهويدا الطماوى مدير إدارة التعليم الخاص بالمديرية ومحمود معوض مدير إدارة أسيوط التعليمية وسير فريال موريس مديرة المدرسة وبعض أعضاء مجلس الأمناء ومعلمى وطلاب وطالبات المدرسة.

ووجه محافظ أسيوط، خلال الاحتفال رسالة شكر وتقدير إلى نيافة الأنبا دانيال لطفى مطران الأقباط الكاثوليك بأسيوط على هذا الحفل المتميز والذى يعبر عن المحبة والسلام وتفعيل المشاركة المجتمعية كما وجه رسالة شكر قيادات المدرسة وكافة المشاركين فى الاحتفالية على هذا الحفل الرائع والعروض والفقرات الفنية المتميزة التى ظهرت خلال الاحتفالية والتى تبرز تميز طالبات وطلاب المدرسة والتدريب الجيد وتفعيل الأنشطة المدرسية والمشاركة المجتمعية .

وطالب المحافظ قيادات ومعلمات وطلاب المدرسة ببذل المزيد من الجد والاجتهاد والنهوض بالعملية التعليمية بالمدرسة فضلًا عن التركيز على غرس وتنمية روح الولاء والانتماء فى نفوس أبنائنا وإبراز دور قواتنا المسلحة فى حماية بلدنا والتأكيد على ترديد الطلاب للسلام الوطنى مع بداية كل يوم دراسى تعميقًا لقيم الولاء والانتماء للوطن فضلاً عن تكثيف برامج التوعية بالمشروعات القومية والتنموية التى تتم على أرض المحافظة وعلى مستوى الجمهورية وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحسين مستوى الحياة المعيشية للعديد من الفئات الأكثر احتياجًا على مستوى جميع قرى ومراكز المحافظة.

وفى نهاية الحفل كرم المحافظ قيادات المدرسة وبعض المعلمات والطالبات وتم منحهم شهادات التقدير وكأس التفوق تقديرًا على جهودهم وتميزهم فى مختلف الفعاليات والأنشطة المدرسية.