محافظ أسيوط يشهد حفل ختام الأنشطة الطلابية بمدرسة أسيوط الثانوية الصناعية بنات

أسيوط-هيثم البدرى

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، فعاليات الحفل السنوي لختام الأنشظة المدرسية والتربوية للفصل الدراسي الثاني لعام 2022/2023 بمدرسة أسيوط الثانوية الصناعية بنات بحي شرق مدينة أسيوط بحضور عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمديرية والدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف ، محمود معوض مدير إدارة أسيوط التعليمية والدكتور محمد عبداللطيف مدير الدعوة بمديرية أوقاف أسيوط وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق وهناء محمد مدير إدارة المدرسة وعدد كبير من القيادات التعليمية وطالبات المدرسة ومعلميها وأولياء الأمور.

وبدأت الاحتفالية بالسلام الوطني وسط ترديد الحضور للنشيد الوطني ثم عقب ذلك افتتح المحافظ ومرافقوه المعرض السنوي للأنشطة المدرسية والذي يضم معروضات فنية ومشغولات يدوية ولوحات فنية لأنشطة الأقسام المختلفة بالمدرسة ضمن ختام الأنشطة المدرسية.

كما حضر المحافظ ومرافقوه الاحتفالية الفنية بالمدرسة والتي تضمنت عرضًا فنية لفريق كورال المدرسة بقيادة الفنان المخرج محمد قاسم وتضمن أغاني وطنية ودينية بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأشاد محافظ أسيوط- خلال كلمته – بمعرض الأنشطة المدرسية والتربوية والمشغولات اليدوية للطالبات والتي تدل على التدريب الجيد وتميزهن في الفنون التشكيلية والحرف اليدوية مؤكدًا على أهمية ربط التعليم الفني بسوق العمل واستغلال خبرات وطاقات طلابل وطالبات التعليم الفنى وتأهيلهن لسوق العمل داعيًا الطالبات لكسب الخبرات والتدريب الجيد على الحرف اليدوية والأعمال الفنية للتأهل لسوق العمل وفتح مشروعات صغيرة ومتناهية الصغير والحصول على الدعم والتمويل اللازم من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومن مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية الداعمة لتمكين المرأة في سوق العمل واتاحة الفرصة لهن لإقامة مشروعات صغيرة.

كما وجه المحافظ الشكر لوكيل وزارة التربية والتعليم ومدير التعليم الفني والقائمين على العملية التعليمية والمعلمات بالمدرسة لمجهوداتهم خلال العام الدراسي للظهور بمستوى متميز مشيرًا إلى أن الأنشطة المدرسية جزء لا ينفصل عن العملية التعليمية والتي تساهم بدورها في اكتشاف ورعاية الموهوبين من أبنائنا الطلاب حيث يتوجب علينا الاهتمام بهم وتنمية ودعم مواهبهم ومهاراتهم مؤكدًا حرصه على حضور كافة الأنشطة بجميع مدن المحافظة مع التأكيد على روح الولاء والانتماء لدى الطلاب موجهًا التحية لجميع من ساهم في هذه الاحتفالية المتميزة متمنيًا للجميع المزيد من النجاح والتميز.

كما تحدث فضيلة الدكتور الشيخ عاصم قبيصي عن التحلي بمكارم الأخلاق والاقتداء بسنة رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام والتمسك بحب الوطن وتعميق قيم الولاء والانتماء داعيا الجميع باستغلال شهر رمضان المبارك والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة والجد والاجتهاد في الدراسة والعمل لتحقيق التفوق الدراسي.

وفي نهاية الحفل كرم المحافظ عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد النمر مدير التعليم الفني وهناء محمد مديرة إدارة المدرسة وإيناس جمال الاخصائية الاجتماعية بالمدرسة، وتم منحهم شهادات تكريم تقديرا على جهودهم.