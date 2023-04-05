مجلس الذهب العالمى: ارتفاع الاحتياطى من المعدن النفيس 52 طنا فى فبراير 2023

كتب - إسلام سعيد

كشف مجلس الذهب العالمي، استمرار الدول في إضافة الذهب إلى احتياطاتها في فبراير مسجلة بذلك أقوى بداية للعام منذ 2010 خلال 2023، كما ارتفع احتياطى الذهب العالمي بمقدار 52 طن في فبراير الماضي ليسجل ارتفاع للشهر الـ 11 على التوالي، يأتي هذا بعد مشتريات بمقدار 74 طنا من الذهب في يناير الماضي، بينما شهد عام 2022 مستوى قياسي لشراء الذهب من قبل البنوك المركزي بواقع 1136 طن.

ومنذ بداية العام وحتى اليوم بلغ صافي مشتريات البنوك المركزية من الذهب 125 طناً، وكان أكبر مشتري في فبراير هو البنك الشعبي الصيني بمقدار 25 طنا وهي الزيادة الشهرية الرابعة للصين، كما اشترى المركزي التركي في فبراير بمقدار 22 طن، وذلك للشهر الـ 15 على التوالى، حيث تعد تركيا هي أكبر مشتري للذهب خلال العام الماضي، وفق gold Bullion